Luxemburg - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zabojujú o postup do 2. predkola Ligy majstrov v odvete na pôde luxemburského majstra FC Swift Hesperange.

Hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st. na predzápasovej tlačovej konferenciu uviedol, že šance oboch tímov na postup sú po úvodnom zápase (1:1) vyrovnané. Zároveň však 58-ročný kouč cíti zodpovednosť voči klubu a myslí si, že Slovan by sa mal "uživiť" prostredníctvom financií získaných v pohárovej Európe. Duel v Luxembursku je na programe v stredu 19. júla od 20.00 h.

Tréner Weiss musí pred odvetou riešiť absenciu Juraja Kucku, ktorý videl v domácom stretnutí červenú kartu a čaká na verdikt od disciplinárnej komisie UEFA. Na jeho post naskočil v prvom zápase grécky stredopoliar Kyriakos Savvidis. K mužstvu sa pripojila aj letná akvizícia Cesar Blackman, ktorý si však priniesol zranenie z Gold Cupu, na ktorom reprezentoval Panamu. "Musíme vybrať hráčov, ktorí sú odolní v súbojoch. Musíme dať o gól viac, ako súper, vtedy môžeme postúpiť. Súper nás mal dobre prečítaných, my sme nehrali dobre prvý polčas, prišla penalta, červená karta a vývoj bol úplne iný, ako sme si predstavovali. Zajtra chceme hrať aktívnejšie, ale súper má dobré mužstvo s rozumným trénerom. Na papieri sme boli favorit, ale teraz je to 50 na 50 a zajtra nás čaká boj," uviedol Weiss st.

Kouč "belasých" po dueli na Tehelnom poli prízvukoval, že zostáva pokojný a verí, že kvalita jeho mužstva sa v odvete prejaví. Napriek tomu však ambície Slovana, ako najväčšieho slovenského klubu, sú záväzkom: "Slovan je Slovan. Musíte byť pripravení na stres, víťazstvá a na záväzok voči klubu. Máme podmienky a rozpočet, aký nemá nikto na Slovensku. Preto je tu tá zodpovednosť, že sa musíme uživiť pomocou Európy, preto by to bolo náročné, keby sa to nepodarilo. Z tohto pohľadu aj voči majiteľovi a rodine Kmotríkovcov mám veľkú zodpovednosť, ktorá sa niekedy prenesie na mužstvo. To tak jednoducho je. Nebojíme sa súpera, vieme o jeho kvalite a rešpektujeme ho. Verím, že budeme silní na lopte, silní vpredu a kompaktní vzadu, to je recept na úspech proti domácemu mužstvu."

Slovanisti môžu počítať s útočníkom Aleksandarom Čavričom, ktorého meno je spájané s prestupom do Rubinu Kazaň. Weiss st. interes ruského klubu potvrdil, no zároveň nevylúčil ani zotrvanie srbského zakončovateľa: "Viem o záujem zo strany Rubina. To, že by mal po zápase odísť, o tom neviem. Možné je však všetko, aj to, že by ešte podpísal nový kontrakt, pretože má záujem zostať. Uvidíme, ako sa veci vyvinú, má ešte starý dvojročný kontrakt, preto z tohto pohľadu rozhoduje o jeho osude klub. Odviedol pre Slovan dlhé roky práce, vzhľadom na jeho vek a kvalitu sa musí pozerať dopredu aj na financie. Je to otázka pre klub, pre neho, veľa napovie aj zajtrajší zápas."

Luxemburský majster bol pred dvojzápasom veľkou neznámou, no už v úvodnom stretnutí potvrdil, že sa dokáže vyrovnať aj väčším klubom. Weiss na predzápasovej tlačovej konferencii poukázal na rast úrovne luxemburského futbalu. "Je to bohatá krajina, keď zamestnáte správnych ľudí na správnych miestach, niekto vám vyrastie. Je to vidieť na luxemburskej reprezentácii aj klubovej úrovni, kde pracujú zahraniční tréneri. Ja som tu hral pred 30 rokmi za Inter, vtedy sme vyhrali 10:0. Svet sa úplne zmenil. Musíme vydať zo seba maximum. Zápas bude fyzicky, pretože oni budú šliapať do súbojov, musíme to prijať a nesmieme sa rozprávať s rozhodcom. Musíme zostať koncentrovaní a musíme všetko podriadiť úspechu kolektívu."

Pred odvetným duelom nastala aj zmena v realizačnom tíme "belasých". Novým trénerom brankárov sa stal bývalý reprezentant Ján Mucha, ktorý v klube pôsobil ako hráč v rokoch 2015 až 2017. "Janko bol v kontakte so Slovanom už dlhšie. Poznám ho dlhé roky, rozšíril realizačný tím. Je to emotívny chlapec, ktorý hral veľký futbal, hral na MS, v Anglicku, vo veľkých kluboch. Verím, že prinesie sebavedomie do tímu a pracovnú disciplínu, pretože má emóciu. Verím, že sa to prejaví už zajtra. Pozná sa aj s Milanom Borjanom z aktívnej kariéry. Verím, že spolu s Mirom Hrdinom pomôžu mladým brankárom, mladému Hrdinovi aj Trnovskému." dodal Weiss st.

Stredajšiu konfrontáciu na štadióne Stade de Luxembourg bude viesť ako hlavný rozhodca Turek Abdulkadir Bitigen, na čiarach mu budú asistovať jeho krajania Ceyhun Sesigüzel a Mustafa Savraniar.

V prípade triumfu nastúpi Slovan proti víťazovi dvojzápasu medzi FC Urartu Jerevan a HŠK Zrinjski Mostar. V prípade vypadnutia ho čaká predkolo EKL proti zdolanému zo súboja medzi švédskym Häckenom a The New Saints z Walesu.

predpokladaná zostava Slovana: Borjan - Pauschek, Kašia, Bajrič, Lovat - Savvidis, Kankava, Weiss - Barseghjan, Abubakari, Čavrič