Vo svetovom futbale je pre mnohých trénerov najväčším cieľom získať čo najviac trofejí. Výhra v Lige Majstrov je častokrát tým najväčším úspechom, akého môže tréner počas svojej kariéry dosiahnuť. Spoločne sa pozrieme na to, ktorí tréneri boli najúspešnejší v pohárovej Európe.

Taliansky AS Rím prehral vo finále EL so španielskou Sevillou, ktorá opäť dokázala, že v EL proste dominuje. Pre portugalského trénera Josého Mourinha to znamenalo prvú prehru v európskom finále a nedokázal tak navýšiť svoju už tak legendárnu zbierku trofejí. V nadchádzajúcom finále LM sa stretne milánsky Inter s Manchestrom City. Pre City to znamená obrovskú príležitosť získať svoju prvú trofej LM v histórii klubu. Trénerovi City sa v pohárovej Euŕope dlhodobo nedarí a svoju poslednú "ušatú" trofej získal v roku 2010/11. V ligovom futbale je momentálne Guardiola trénerom číslo jedna, no v pohárových súťažiach dominuje jeho odveký rival José Mourinho.