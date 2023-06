Fanúšikovia Interu Miláno sú na finále LM poriadne naladení: Takto to vyzerá pred úvodom duelu

Fanúšikovia Interu Miláno sú poriadne naladení na sobotné finále, ktoré Inter odohrá proti úradujúcemu majstrovi anglickej Premier League Manchestru City.

Futbalisti Interu mali v porovnaní so svojimi anglickými kolegami pomerne náročnejší vstup do vyraďovacej časti. V náročnej skupine, v ktorej bojovali s Bayernom Mníchov, Barcelonou i s českou Viktoriou Plzeň, skončili na postupovom druhom mieste. V playoff dokázali postúpiť cez portugalské Porto i Benficu a v semifinále na nich čakal náročný súboj s mestským rivalom. V semifinálovom milánskom derby však zvíťazili hráči v modrom s celkovým skóre 3:0 po dvoch zápasoch. Inter dokázal triumfovať v Lige majstrov už trikrát. Posledný titul získali v sezóne 2009/10 pod taktovkou Joseho Mourinha. Dnes budú dúfať, že sa im to podarí štvrtýkrát, ale budú mať čo robiť, aby sa presadili proti pravdepodobne najlepšiemu tímu v Európe.