NEAPOL - Futbalisti Realu Madrid majú po dvoch zápasoch skupinovej fázy Ligy majstrov na konte plný počet bodov. V utorkovom stretnutí C-skupiny na pôde SSC Neapol ich za triumfom 3:2 opäť potiahol anglický reprezentant Jude Bellingham.

Dvadsaťročný stredopoliar potvrdil úžasnú formu asistenciou a individuálnou akciou, počas ktorej vystavil do role štatistov až päticu brániacich hráčov "Partenopei" vrátane slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Ten nastúpil v základnej zostave SSC a odohral 88 minút. Svoje ukážkové sólo však Bellingham odmietol porovnávať s gólom miestnej legendy Diegom Maradonom na MS 1986 v Mexiku vo štvrťfinále proti Anglicku.

Zápas v meste pod Vezuvom, ktorým počas uplynulých dní otriasli série zemetrasení, začal vo vysokom tempe. Prvýkrát sa štadión "triasol" v 19. minúte po úspešnej hlavičke domáceho Lea Ostigarda. "Biely balet" však ešte do polčasovej prestávky nepriaznivý stav otočil. V oboch prípadoch preukázal obrovskú formu Bellingham. Najskôr v 27. minúte pripravil gól Viniciusovi Juniorovi a v 34. predviedol nádherné sólo, ktorému sa iba prizerala pätica brániacich hráčov vrátane Lobotku. "Je to mladík, ktorý všetkým ukazuje, aký má mimoriadny talent. Je úžasné, že má len 20 rokov, pretože má silnú osobnosť, charakter a veľkú kvalitu," pochválil anglického stredopoliara tréner Realu Carlo Ancelotti.

Bellingham pred týždňom rozhodol v záverečných sekundách stretnutia o výhre Realu nad Unionom Berlín (1:0), so šiestimi gólmi vedie tabuľku strelcov v španielskej La Lige. Napriek tomu ukázal, že zostáva pri zemi, keď svoj gól odmietol zrovnávať so slávnym sólom Maradonu z MS 1986: "Myslím si, že toto je prehnané."

Po zmene strán hráči Neapola zvýšili aktivitu a v 54. minúte im bol odmenou vyrovnávajúci gól. V pokutovom území zahral rukou kapitán hostí Nacho Fernandez a jedenástku premenil Poliak Piotr Zielinski, ktorý s prispením žrde vyrovnal na 2:2. Rozhodujúci moment prišiel v 78. minúte, keď z diaľky vyslal tvrdú strelu Federico Valverde a lopta po odraze od brvna do ruky domáceho brankára Alexa Mereta skončila v bráne. Pekný moment bol napokon zapísaný ako vlastný gól. "Na konci som pozrel na výsledkovú tabuľku a trochu ma mrzelo, že tam nebolo meno Valverde. Jeden z ich hráčov si ma doberal, že to nebol môj gól. Je to v poriadku, kľúčové je, že sme zvíťazili," poznamenal 25-ročný Uruguajčan.