TASR Šport24.sk

Miláno - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam so slovenským obrancom Dávidom Hanckom sa prebojovali do osemfinále Ligy majstrov. V utorkovej odvete play off remizovali na San Siro s domácim AC Miláno 1:1, čo im v súčte s víťazstvom 1:0 v prvom zápase stačilo na postup. "Rossoneri" hrali od 51. minúty bez vylúčeného Thea Hernandeza. Holandský vicemajster sa v osemfinále stretne s Interom Miláno alebo Arsenalom.