BRATISLAVA - Futbalová Borussia Dortmund má v utorok dobrú príležitosť na návrat do štvrťfinále Ligy majstrov po dvoch rokoch. Do osemfinálovej odvety na pôde Chelsea ide za stavu 1:0 vo svoj prospech, pričom jej súper zažíva veľkú streleckú i výkonnostnú krízu. V podobnej situácii je belgický FC Bruggy, ktorý ide do zápasu na pôde Benficy Lisabon po domácej prehre 0:2. Oba duely sú na programe v utorok o 21.00 SEČ.