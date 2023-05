Bratislava '- Futbalisti milánskeho Interu sa priblížili k prvej finálovej účasti v Lige majstrov od roku 2010, keď prestížnu súťaž tretíkrát v klubovej histórii vyhrali.

"Nerazzurri" rozhodli o svojom triumfe nad mestským rivalom AC 2:0 už na začiatku úvodného semifinálového duelu a podľa trénera Simoneho Inzaghiho im chýba už len malý krok na spečatenie postupu.

Inter, na ktorého súpiske absentoval pre zranenie chrbta slovenský stopér Milan Škriniar, vstúpil do čisto talianskeho súboja oveľa aktívnejšie a rýchlo si vypracoval dvojgólový náskok. Gólovo sa už v úvodnej štvrťhodine presadili Edin Džeko a Henrich Mchitarjan. Po úvodných 45 minútach viedli "hostia" na strely na bránu 3:0. AC po zmene strán pridalo, lenže ani z veľkých šancí nedokázalo znížiť. Najbližšie ku gólu bol stredopoliar Sandro Tonali, ktorý v 63. minúte trafil ľavú žrď.

"Odohrali sme brilantný prvý polčas. Aj po zmene strán sme hrali rozumne a s výnimkou žrde po strele Tonaliho sme toho súperovi veľa nedovolili. Našich hráčov bolo plné ihrisko, hrali s ohromnou chuťou, bola radosť sa na nich pozerať. Bol to krásny večer, som maximálne spokojný s výkonom aj výsledkom. Zostáva nám spraviť už len malý krok k naplneniu nášho sna, ktorý snívame od augusta," pochválil mužstvo Inzaghi. Autor prvého gólu Interu však nabáda na opatrnosť. "Víťazstvo 2:0 nás nesmie učičíkať. AC má výborné mužstvo a určite nepredá kožu lacno. Pokiaľ však zopakujeme výkon z tohto zápasu, sme na dobrej ceste do finále," citovala DPA Džeka, ktorý má na konte štyri presné zásahy v tejto edícii LM.

Odveta, v ktorej bude ako domáci tím evidovaný Inter, je na programe v utorok 16. mája. Postupujúci sa v boji o titul (10. júna v Istanbule) stretne s víťazom dvojzápasu medzi Manchestrom City a Realom Madrid, v úvodnom súboji obhajca titulu a španielsky šampión doma remizoval 1:1. AC Miláno v ofenzíve citeľne chýbal Rafael Leao, autor dvanástich gólov v tomto ročníku Serie A. Portugalský útočník nemohol zasiahnuť do prvého súboja s Interom pre zranenie stehenného svalu, v odvete by však mal nastúpiť. "Odohrali sme množstvo derby zápasov s Leaom aj bez neho. Je to skvelý hráč a veľká opora súpera, ale nič to nemení na našom hernom pláne. Sústredíme sa v prvom rade na seba," dodal Inzaghi.

V tábore "rossoneri" napriek dvojgólovému manku neskladajú zbrane. Kouč Stefano Pioli je presvedčený, že jeho zverenci môžu zvrátiť skóre semifinálovej konfrontácie. Odraziť by sa jeho tím mal od výkonu v druhom polčase. "Poznám mojich hráčov a viem, že dokážu hrať lepšie ako dnes. Bude to z psychologického hľadiska pre oba tímy náročná odveta, pretože cítia blízkosť finále. Naša pozícia je ťažšia, nebude to určite prechádzka ružovým sadom. Nesmieme však stratiť nádej, pretože futbal nás už veľakrát naučil, že sa v ňom dajú prekonať rôzne prekážky. Ak nadviažeme na výkon z druhého polčasu a strelíme prvý gól, môže to byť zaujímavé."

Obranca AC Fikayo Tomori bol k výkonu svojho mužstva kritický. "Sme sklamaní a nahnevaní. Vstup do zápasu bol z našej strany katastrofálny, pritom sme si v šatni hovorili, že zachytiť úvodné minúty bude kľúčové. Musíme dať teraz hlavy hore, bol to iba prvý zápas. Máme sedem dní na to, aby sme sa dobre pripravili na odvetu."