Manchester - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin sa ospravedlnil fanúšikom za zlyhanie bezpečnostných zložiek počas minuloročného finále Ligy majstrov v Paríži. Šéf riadiaceho orgánu európskeho futbalu zároveň priznal problémy, ktoré zažili priaznivci na tohtoročnom finále v Istanbule.

"Boli by sme radi, keby sme mohli minuloročné udalosti vymazať z našej pamäti, hoci všetci privítali naše rozhodnutie presunúť finále Ligy majstrov z Petrohradu do Paríža. Dobré úmysly však mnohokrát nestačia a my sme sa to naučili. Pokračujme však v spoločnej práci, aby sme zlepšili to, čo sa zlepšiť dá. Mám na mysli najmä dopravné spojenie na štadión a zo štadióna, usmernenie priaznivcov na štadióne a prístup k vode a toaletám pre všetkých. Môžem vás ubezpečiť, že budúcoročné finále Ligy majstrov vo Wembley a Euro 2024 v Nemecku budú pre fanúšikov jedinečným zážitkom," uviedol Čeferin na kongrese európskych futbalových fanúšikov v Manchestri.

Desaťtisíce priaznivcov sa niekoľko hodín pred minuloročným finálovým zápasom medzi Realom Madrid a FC Liverpool (1:0) na štadióne Stade de France s kapacitou 75.000 divákov zdržiavali v čoraz viac sa tlačiacich radoch. Polícia na mnohých fanúšikov použila slzotvorný plyn. Zlyhania v organizácii mohli podľa správy vyšetrovacej komisie viesť k fatálnym následkom s obeťami na životoch. UEFA i parížski organizátori pritom po zápase obvinili z incidentov davy fanúšikov Liverpoolu, ktorí sa údajne snažili dostať k štadiónu bez vstupeniek alebo s falošnými lístkami.

V Istanbule sa priaznivci sťažovali na dopravu na Atatürkov olympijský štadión a z neho, pričom niektorí sa mohli vrátiť do svojich hotelov až o tretej hodine ráno miestneho času. Informovala agentúra AP.