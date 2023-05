Madrid - Remíza 1:1 na madridskom San Bernabeu dáva pred semifinálovou odvetou Ligy majstrov papierovo väčšie šance na postup futbalistom Manchestru City.

Aj napriek tomu bol tréner domáceho Realu Carlo Ancelotti spokojný s výkonom mužstva a predovšetkým s jeho defenzívnou činnosťou, vďaka ktorej dokázal rekordný 14-násobný víťaz súťaže neutralizovať nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda. Brankár Thibaut Courtois proti nemu musel zasiahnuť len raz.

"V defenzíve to klapalo na jednotku. Rüdiger hral proti Haalandovi naozaj veľmi dobre. Vystupoval proti nemu tvrdo, ale čisto mu dokázal odoberať lopty a nepúšťal ho do streleckých pozícií. V strede poľa zasa hráči takticky vypĺňali priestor pred naším obranným pásmom, takže som spokojný. Výsledok mohol byť lepší, ale k výkonu nemám výhrady," pochválil svojich zverencov Ancelotti. Jeho tím bol v prvom polčase maximálne efektívny. Kým súper zo štyroch streleckých pokusov neskóroval, hráči "bieleho baletu" mierili medzi tri žrde len raz a úspešne, keď sa Vinicius Junior presadil po kombinácii Eduarda Camavingu s Lukom Modričom.

Chorvátsky dispečer stredu poľa je presvedčený, že pred odvetou na manchesterskom Etihad Stadium sú šance stále vyrovnané. "Odohrali sme dobrý zápas. Vytvorili sme si podľa môjho názoru viac šancí ako súper. Inkasovaný gól nás môže mrzieť a tiež je veľká škoda, že sme v závere nedokázali strhnúť víťazstvo na našu stranu. Nemyslím si však, že sú City vo výhode. Výsledok je otvorený, vedeli sme, že tento zápas nerozhodne a aj v odvete bude o čo hrať. Je to 50:50," citovala Modriča AFP.

Real vstúpil do druhého polčasu vo veľkom štýle, súperovi toho v útoku veľa nedovolil a držal opraty zápasu vo svojich rukách. Vyrovnávajúci gól prišiel paradoxne po silnej ofenzívnej epizóde domácich, keď sa na štvrtý pokus podarilo skórovať Kevinovi de Bruynemu. "V Madride sa nikdy nehrá ľahko, Real má obrovskú kvalitu a je ťažké sa proti nemu presadiť. Úvodných 25-30 minút bolo z našej strany famóznych, paradoxne sme však potom inkasovali z prvej šance domácich. Naďalej sme sa snažili hrať našu hru, lenže súperovi dal gól krídla. Boli sme trochu v útlme, no nevzdávali sme sa. Plán bol čo najviac sa pokúšať o streľbu. Aj ja som sa o to snažil. Nakoniec to tam padlo Kevinovi, čo nám dáva dobré vyhliadky pred odvetou," skonštatoval stredopoliar anglického šampióna Rodri.

Jeden z najbohatších klubov sveta mieri za titulom v najvyššej domácej súťaži, na triumf v prestížnej Lige majstrov však stále čaká. Pred dvoma rokmi to "Citizens" dotiahli až do finále, kde podľahli Chelsea 0:1. Vlani vypadli v semifinále práve s Realom, ktorému to teraz v rovnakej fáze môžu vrátiť. "Keď sme boli lepší, skóroval Madrid. Keď prevzal iniciatívu Real, dali sme gól my. Vyrovnaný zápas s kvalitným súperom, ktorý má nesmierne skúsené mužstvo. Cítim však, že toto nebol stopercentný výkon môjho tímu. Pred odvetou máme čo zlepšovať z hľadiska defenzívy i útočnej fázy," tvrdí tréner City Pep Guardiola.