LONDÝN - Anglický futbalový klub Leicester City povedie Enzo Maresca, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil ako asistent v Manchestri City.

Leicester bude v ročníku 2023/2024 pôsobiť v druhej najvyššej súťaži, kam vypadol po skončení tejto sezóny. Štyridsaťtriročný Talian podpísal zmluvu do roku 2026 a nahradí dočasného manažéra Deana Smitha, ktorý nedokázal zabrániť zostupu Leicesteru do druhej ligy. Smith viedol "líšky" osem zápasov po odchode Brendana Rodgersa. "Som nadšený. Verím, že máme pred sebou veľkú sezónu," povedal Maresca. Jeho cieľ je dostať klub ihneď späť do Premier League.