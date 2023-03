Mala sľubne rozbehnutú kariéru, no futbal si už zrejme nikdy nezahrá. Postrelená študentka z Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaela Hozáková (20) hrávala popri štúdiu aj futbal za AS Trenčín, pričom ešte minulú sobotu prispela jedným gólom k víťazstve jej družstva v súboji s tímom GFC regionálna akadémia (4:3).

Talentovaná futbalistka sa stala súčasťou AS Trenčín v roku 2021, kedy prišla do tímu spod hradu Matúša Čáka z Považskej Bystrice. V doterajšej kariére strelila podľa údajov z portálu futbalnet.sk 56 gólov. Ten posledný v sobotu 25. februára tohto roku, čím prispela k triumfu svojho tímu 4:3 nad GFC regionálna akadémia v zápase 15. kola I. slovenskej ligy žien.

Aj vďaka jej výkonom patrí trenčianskemu družstvu momentálne v tabuľke šiesta priečka. „Bola to športovo nadaná hráčka, no to je teraz vedľajšie. Mrzí nás, čo sa jej stalo, je to ťažká správa pre celý klub, ľudí, ktorí sa okolo nej pohybovali a najmä pre všetky dievčatá z tímu. Intenzívne sa zaujímame o jej zdravotný stav, stojíme pri jej najbližších a sme pripravení im kedykoľvek podať pomocnú ruku,“ povedal pre Šport24.sk hovorca AS Trenčín Martina Galajda.

Podľa dostupných informácií mal v stredu 1. marca 51-ročný inštruktor cvičiť po vyučovaní s tromi žiačkami simulovaný zásah úteku, a to so slepými nábojmi. Jeden z nich však bol ostrý, no ako sa tam dostal, ostáva záhadou. Isté je, že mladú kadetku ním zasiahol do chrbta. Dievča sa zrútilo na zem a po príchode záchranárov im tvrdila, že sa jej ťažko dýcha a necíti si nohy. Podľa našich informácii jej guľka zasiahla miechu a vyzerá to tak, že už nikdy nebude chodiť.