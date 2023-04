Infarktový záver zápasu medzi AS Rímom a AC Milánom, Mourinho: Som smutný, výhra bola naša

Rím - - Futbalisti AS Rím prišli o plný bodový zisk v úplnom závere priameho súboja o prvú štvorku v Serie A. V sobotňajšom stretnutí remizovali s AC Miláno 1:1, keď oba góly padli v nadstavenom čase.

Najprv to vyzeralo, že zápas rozhodne jediným presným zásahom Tammy Abraham, ktorý poslal v 4. minúte nadstavenia loptu do ľavého dolného rohu brány po prihrávke od Zekiho Celika. Práve Abraham zabránil v prvom dejstve gólu Lorenza Pellegriniho v snahe nechať priestor pre strelu svojho spoluhráča. Dve minúty po jeho presnom zásahu poslal dlhý center brankár hostí Mike Maignan, lopta sa dostala k Rafaelovi Leaovi a ten ju umiestnil k vzdialenejšej žrdi, kam si nabehol Alexis Saelemaekers.

Gólové strely boli zároveň jediné do priestoru brány v celom zápase. Aktívnejší boli hostia, ktorý viedli v celkovom pomere striel 7:4. Presadiť sa nedokázali napriek početným zraneniam v rímskom tíme, ktorému chýbali obrancovia Chris Smalling, Diego Llorente i Rick Karsdorp a absentoval aj stredopoliar Georginio Wijnaldum. Do zápasu nezasiahol ani najlepší kanonier tímu v tejto ligovej sezóne Paulo Dybala. Už po pätnástich minútach sa navyše zranil ďalší obranca Marash Kumbulla a do druhého polčasu nenastúpil útočník Andrea Belotti, ktorý si narazil rebrá v súboji s Fikayom Tomorim.

Rimania inkasovali doma len šiesty ligový gól v jarnej časti sezóny a tréner Jose Mourinho vyjadril spokojnosť s výkonom. Dva stratené body v závere však ľutoval. "Nie sme bohatý tím a nemáme veľký káder. Každá strata hráča predstavuje veľký problém," uviedol Mourinho pre AFP. "Samozrejme, som smutný, tri body už boli naše. Viac ako smutný som však hrdý," dodal kormidelník. V stredajšom stretnutí na ihrisku Monzy bude jeho tímu chýbať aj stredopoliar Nemanja Matič, ktorý obdržal žltú kartu v prvom polčase.

Archívna foto Josého Mourinha Zdroj: Paola Garbuio

"Tiež sme dnes stratili dva body. Nehrali sme zle, len tomu chýbala iskra. Kontrolovali sme zápas a je škoda, že sme niektoré situácie neriešili rozumnejšie. Rím nedostáva doma góly, snažili sme sa vstúpiť do stretnutia a každou minútou to bolo ťažšie a ťažšie," zhodnotil stretnutie tréner hostí Stefano Pioli. Jeho tím čaká v stredu duel proti Cremonese.