Hoci ešte donedávna k nemu vzhliadal, teraz mu naložil. Ikonický švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič (41) je roky známy svojimi výrokmi, no tým posledným všetkým futbalovým fanúšikom doslova vyrazil dych. A neodniesol si to nikto iný ako fenomenálny Argentínčan Lionel Messi (36).

Rodákovi z Rosaria stačilo len pár týždňov na to, aby pobláznil celú Ameriku.

Po prestupe z francúzskeho PSG do Interu Miami strieľa Messi v americkej MLS jeden gól za druhým, no Zlatanovi Ibrahimovičovi sa jeho výkony mália. „V Amerike je tak ľahké strieľať góly, ako piť vodu. Ak si Messi myslí, že je najlepším futbalistom na svete, potom by mal dávať aspoň sedem gólov v každom zápase,“ skonštatovala švédska legenda.

Ibrahimovič zrejme vie, o čom hovorí, keďže v Amerike nie tak dávno pôsobil. V rokoch 2018 – 2019 odohral v drese LA Galaxy 56 zápasov, v ktorých zaznamenal 52 presných zásahov. „Nedal mi žiadny dôkaz, že je najlepší. Veď hrá proti filmovým tvorcom a pornohercom. Gólov musí strieľať omnoho viac,“ zakončil kontroverzný Švéd.