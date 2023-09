Londýn - Hviezdny futbalista Erling Haaland z Manchestru City strelil v 39 zápasoch Premier League 40 gólov, čím vytvoril nový rekord. Žiadny iný hráč nedosiahol na túto métu v menšom počte zápasov.

Jeho čistý hetrik v druhom polčase proti Fulhamu prikrášlil výsledok na jednoznačných 5:1, no priebeh duelu ovplyvnilo sporné rozhodnutie VAR, ktoré rozhnevalo hráčov Fulhamu i trénera Marca Silvu

V nadstavenom čase prvého polčasu skóroval Nathan Ake a upravil na priebežných 2:1. Hostia avizovali ofsajd a VAR následne rozhodol, že Manuel Akanji nezasiahol do hry z pozície mimo hry, hoci bol pred brankárom Bernardom Lenom. Márne boli námietky hráčov Fulhamu aj trénera Silvu, ktoré neprestali ani po pokračovaní hry. "Je jasné, že to bola obrovská chyba. Iba ľudia, ktorí nikdy nehrali futbal a nerozumejú mu, môžu povedať, že hráč pred brankárom nemá vplyv na jeho rozhodnutie," povedal Silva.

Po herne vyrovnanom prvom polčase bol druhý o dominancii City a Haalandovom hetriku. Nór, pre ktorého to bol prvý zápas odkedy získal cenu pre hráča sezóny podľa UEFA, zvýšil v 58. minúte na 3:1 a v 70. nezaváhal z penalty. Prvý hetrik v sezóne a siedmy od príchodu do Manchestru City zavŕšil v nadstavenom čase. Po štyroch zápasoch má na konte už šesť gólov a aj jeho zásluhou je obhajca anglického titulu bez straty bodu. "Som späť," povedal Haaland, ktorého výkon sledoval tréner Pep Guardiola iba v televízii, keďže sa zotavuje po operácii chrbta. "Chýbame mu. Aj on nám," konštatoval Haaland. Slovenský brankár Marek Rodák strávil zápas na lavičke náhradníkov Fulhamu.

Okrem nórskeho kanoniera strelili v sobotných zápasoch PL hetriky aj Evan Ferguson z Brightonu a Son Heung-min z Tottenhamu. "Spurs" triumfovali na ihrisku Burnley 5:2, zvíťazili tretíkrát za sebou a naďalej sú v sezóne nezdolaní. V ofenzívne ladenom zápase videli diváci popri siedmich góloch aj celkovo 37 streleckých pokusov (16:21), z toho 15 na bránku (4:11). Popri strelcovi hetriku sa na výsledku gólovo podieľali aj obranca Cristian Gabriel Romero a stredopoliar James Maddison, ktorý skóroval v druhom stretnutí v rade. Tréner Ange Postecoglou dostal po zápase otázku, či práve Son Heung-min môže byť tým hráčom, ktorý v gólovo potiahne Tottenham po odchode Harryho Kanea do Bayernu Mníchov. "Je to jedna z možností. Mám v hlave predstavu o tom, ako chcem, aby sa tím teraz prezentoval. Stále sme na začiatku, máme ešte čo budovať. Ide o to, aby správne fungovali všetky súčiastky," poznamenal.

Kormidelník Tottenhamu sa po Kaneovom odchode vyjadril, že práve Son a Maddison, ktorý prišiel v lete za 40 miliónov libier z Leicestru, budú základné piliere tímu pre nasledujúce obdobie. "Sonny má všetky vlastnosti, aby hral presne tak, ako potrebujeme. Dnešok bol dôkaz. Páčilo sa mi, ako spoločne s Jamesom (Maddisonom) a Manorom (Solomonom) prijali svoju zodpovednosť. Je to pre mňa veľmi povzbudivé, pretože nech sú akokoľvek dobrí po individuálnej stránke, kľúčové je, akého majú tímového ducha. To je najdôležitejšie," poznamenal Postecoglou.