Futbalisti AC Miláno si nedeľným víťazstvom nad Juventusom Turín (1:0) zabezpečili poslednú voľnú miestenku do Ligy majstrov. Hrdinom "rossoneri" sa stal francúzsky útočník Olivier Giroud, ktorý sa presadil ukážkovou hlavičkou v závere prvého polčasu.

Turínčania majú za sebou hektické dva týždne plné negatívnych udalostí. Najúspešnejší taliansky klub histórie najskôr vypadol v semifinále Európskej ligy so španielskou Sevillou. "Stará dáma" následne minulý týždeň v pondelok prišla o 10 bodov v Serii A za nezrovnalosti pri prestupoch a v účtovníctve. Jedinou nádejou, ako si vybojovať miestenku do Ligy majstrov bol duel s milánskym AC, ktorý však zverenci Massimiliana Allegriho nezvládli. "Takúto sezónu neprajem nikomu, bola pre nás abnormálna. Keď sa pozriete na tabuľku a poviete, že Juventus mal zlú sezónu, neakceptujeme to. Získali sme na ihrisku 69 bodov so všetkými problémami, ktoré sme mali," uviedol päťdesiatpäťročný taliansky kouč pre DSPORTS.

AC Miláno si zabezpečilo účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži dva týždne po trpkom vyradení s mestským rivalom Interom v semifinále tohtoročnej edície LM. "Prvýkrát sme sa skutočne snažili byť konkurencieschopní v oboch súťažiach, ale niečo nám chýbalo," povedal tréner AC Stefano Pioli, podľa ktorého neprežili Milánčania ideálny ročník: "Môžeme sa tešiť z víťazstva a kvalifikácie do Ligy majstrov. Bola to však zvláštna sezóna z mnohých dôvodov."

Juventus ešte môže dosiahnuť na miestenku do Európskej ligy. V záverečnom kole však musí zvládnuť svoj duel na pôde Udinese a spoliehať sa na zakopnutie šiesteho AS Rím so Speziou. Milánske AC skončí najhoršie štvrté, na tretí Inter stráca pred posledným zápasom sezóny dva body.