Zürich 21. apríla (TASR) - Súpermi slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov na MS v Argentíne budú v B-skupine USA, Ekvádor a Fidži. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Zürichu.

Proti účasti Izraelčanov demonštrovali minulý mesiac v Jakarte konzervatívne moslimské skupiny. Nesúhlas vyjadril aj Wayan Koster, guvernér ostrova Bali. Izrael si vybojoval svoju premiérovú účasť na podujatí vlani, keď postúpil na ME do 19 rokov do finále. Na štadióne Antona Malatinského v Trnave vtedy podľahol Anglicku 1:3 po predĺžení.

Slovensko obsadilo na domácich ME do 19 rokov piate miesto, do Argentíny ho posunulo víťazstvo 1:0 nad Rakúskom. Na MS do 20 rokov ho čaká druhá účasť. V roku 2003 v Spojených arabských emirátoch postúpili mladí Slováci zo skupiny do osemfinále, kde bol nad ich sily neskorší šampión z Brazílie. Úradujúcimi majstrami sveta v tejto vekovej kategórii sú Ukrajinci, ktorí sa však na tohtoročný šampionát neprebojovali a titul neobhája.

Pred žrebom figurovalo Slovensko vo štvrtom koši spoločne s Guatemalou, Dominikánskou republikou, Gambiou, Izraelom a Tuniskom. Týchto súperov a tiež žiadneho zástupcu z Európy nemohli zverenci Alberta Rusnáka dostať za súperov. Žreb rozdelil 24 tímov do šiestich skupín po štyroch. Do osemfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny plus štyria najlepší z tretích miest.

Slováci nastúpia na prvý zápas 20. mája proti Fidži, 23. mája bude ich súperom Ekvádor a 26. mája uzavrú účinkovanie v C-skupine proti USA.

Žreb MS 20:

A-skupina: Argentína, Uzbekistan, Guatemala, Nový Zéland

B-skupina: USA, Ekvádor, Fidži, SLOVENSKO

C-skupina: Senegal, Japonsko, Izrael, Kolumbia

D-skupina: Taliansko, Brazília, Nigéria, Dominikánska republika

E-skupina: Uruguaj, Irak, Anglicko, Tunisko

F-skupina: Francúzsko, Kórejská republika, Gambia, Honduras