MADRID - Španielsky futbalový klub Real Madrid by mohol získať útočníka Kyliana Mbappeho ešte počas tohto leta. V televíznej debate El Chiringuito to uviedol bývalý brankár Francisco "Paco" Buyo. Paríž St. Germain chce podľa neho za francúzskeho útočníka zinkasovať 200 miliónov eur, pričom Real ponúka 120 miliónov.

Prestup k španielskemu majstrovi mu podľa portálu defensacentral.com poradil aj Lionel Messi. Buyo uviedol, že celá transakcia by sa mala uskutočniť do 23. júla. O budúcnosť Mbappeho sa pri odchode z PSG zaujímal aj Messi. Španielsky portál uverejnil slová Argentínčana, ktoré mu údajne adresoval: "Bol by som radšej, keby si išiel do Barcelony, ale ak chceš ísť do Madridu, urob to. Zaslúžiš si byť súčasťou víťazného projektu."