Otec argentínskeho futbalistu Lionela Messiho poprel informácie o údajnom prestupe svojho syna do nemenovaného saudskoarabského klubu. Jorge Messi dodal, že žiadne rozhodnutie nepadne do 3. júna, keď odohrá Paríž Saint-Germain záverečný zápas v sezóne proti Clermontu.

Podľa niektorých médií by mal 35-ročný Messi hrať v Saudskej Arábii za klub Al Hilal a mal by mať príjem vo výške minimálne 500 miliónov eur. V Rijáde pôsobí aj Cristiano Ronaldo, ktorý prišiel v polovici tejto sezóny do tímu Al Nassr. Prítomnosť oboch hviezdnych hráčov by prilákala ešte väčšiu pozornosť na najvyššiu súťaž v Saudskej Arábii, ktorá bude v decembri organizovať svoje prvé majstrovstvá sveta klubov.

"Klebety sú tu vždy a mnohé obsahujú Lionelovo meno. Môžem vás však uistiť, že pravda je len jedna – dohodnuté nie je nič s nikým. Ani ústne, ani podpísané, ani odsúhlasené a nič nebude do konca sezóny," citovala Jorgeho Messiho agentúra AP. O argentínskeho útočníka má záujem aj americký Inter Miami či Barcelona, s ktorou získal väčšinu úspechov a v roku 2021 ju opustil po vyše dvoch dekádach. Jeho možný príchod už otvorene privítal aj tréner Kataláncov Xavi Hernandez – Messi vsietil za tím 672 gólov a štyrikrát s ním triumfoval v Lige majstrov.

"Messiho prestup je hotová vec. Budúcu sezónu bude hrať v Saudskej Arábii. Kontrakt je výnimočný. Je ohromný. Už na ňom finalizujeme iba drobné detaily," uviedol skôr v utorok pre AFP zdroj pod podmienkou anonymity a bez udania názvu klubu, v ktorom bude Messi pôsobiť. Jeho súčasný zamestnávateľ Paríž St.-Germain v reakcii iba sucho konštatoval, že s hráčom má platný kontrakt do 30. júna tohto roka.

PSG minulý týždeň Messiho dočasne suspendoval za to, že bez povolenia klubu odcestoval do Saudskej Arábie. Argentínčan sa neskôr za svoje správanie ospravedlnil vedeniu klubu i fanúšikom. V tejto ligovej sezóne má na konte 15 gólov a rovnaký počet asistencií, ktorých má najviac v najvyššej francúzskej súťaži.