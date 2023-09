PARÍŽ - Francúzsky futbalista Randal Kolo Muani zostane v Eintrachte Frankfurt, keďže jeho plánovaný prestup do Paríža Saint-Germain stroskotal. Podľa informácií agentúry DPA sa kluby nedokázali dohodnúť na podmienkach transferu.

Kolo Muani si chcel vynútiť odchod do PSG, kde pôsobí aj slovenský obranca Milan Škriniar, a bez povolenia vynechal aj tímový tréning. Nefiguroval preto v nominácii na štvrtkový odvetný zápas play off Európskej konferenčnej ligy proti Levski Sofia. Do Paríža sa však napokon aj tak nesťahuje, s Frankfurtom má naďalej platnú zmluvu do roku 2027.

Dvadsaťštyriročný útočník prišiel do nemeckého klubu vlani z Nantes, v 50 zápasoch strelil 26 gólov a pridal 17 asistencií. Vedenie Frankfurtu požadovalo za jeho prestup najmenej 90 miliónov eur.