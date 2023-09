Šport24.sk Futbal Francúzsko Paríž získal talentovaného Kola Muaniho, Al-Khelaifi: Vracia sa domov Foto: Manu Fernandez

Paríž - Francúzsky futbalista Randal Kolo Muani zamieril v závere letného prestupového okna z Eintrachtu Frankfurt do Paríža Saint-Germain. Pár hodín pred jeho vypršaním to pritom vyzeralo, že plánovaný prestup 24-ročného útočníka do tímu úradujúceho francúzskeho majstra stroskotal.