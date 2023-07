V Paríži pôsobil dva roky a získal dva majstrovské tituly. Lionel Messi sa po odchode z hlavného mesta Francúzska rozhovoril o angažmáne v PSG.

Jeho angažmán nebol vždy ružový. Najmä v druhej polovici nedávno skončenej sezóny na neho časť fanúšikov pískala a Messi čelil v PSG veľkému tlaku. „Niektorí ľudia sa ku mne začali správať inak, aby som bol presnejší, mám na mysli časť fanúšikov PSG. Verím tomu, že väčšina z nich stála za mnou rovnako ako na začiatku. U niektorých sa však vzťah ku mne zlomil. Pochopiteľne, takto som si to neprial. Predtým to zažili aj Mbappé a Neymar. Viem, ako sa niektorí ľudia dokážu správať. Od chvíle, ako som prišiel do klubu, som sa snažil každého rešpektovať,“ povedal Messi v rozhovore pre BeIN Sports.

Začiatku vo francúzskom klube pritom pre neho boli také, aké si predstavoval. „Klub sa mi páčil, privítanie bolo skvelé. Mal som tu veľa priateľov, v šatni hráčov, ktorých som dobre poznal z reprezentácie aj z klubu. Vyzeralo to, že sa vďaka tomu v PSG adaptujem rýchlo a jednoduchšie ako v iných kluboch, kam som mohol ísť. To bol dôvod, prečo som sa rozhodol pre Paríž,“ pokračuje Messi, no dodáva, že adaptovanie sa nebolo také jednoduché, ako predpokladal:

„V skutočnosti bola oveľa ťažšia, ako som predpokladal. Prišiel som neskoro, nemal som s klubom predsezónnu prípravu. Musel som sa prispôsobovať novému tímu, štýlu hry, spoluhráčom, mestu. To bolo veľmi zložité pre mňa aj moju rodinu.“