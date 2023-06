Šport24.sk Futbal Francúzsko Messi v lete definitívne opustí PSG, potvrdil to i kouč Galtier: Bolo privilégium trénovať ho ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Argentínsky futbalista Lionel Messi definitívne odíde po prebiehajúcej sezóne z Paríža Saint-Germain. Vo štvrtok to oznámil tréner tímu Christophe Galtier. Hviezdneho hráča dlhodobo spájajú s návratom do Barcelony či prestupom do saudskoarabského klubu Al Hilal.