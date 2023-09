Rio de Janeiro - Brazílsky futbalista Neymar uviedol, že on a jeho bývalý spoluhráč Lionel Messi si spolu v Paríži St. Germain prešli peklom. Na adresu argentínskeho útočníka vyhlásil, že kritika na jeho pôsobenie v PSG bola neopodstatnená a nezaslúžil si taký trpký odchod.

Rozhovor s Neymarom zverejnil brazílsky portál Globoesporte: "Messi sa spolu s argentínskym národným tímom dostal do neba, vyhral všetko za uplynulých pár rokov. Ale v Paríži si prešiel peklom. Rovnako ako ja." Tridsaťjedenročný Brazílčan nezachádzal do detailov, ale povedal, že Messiho v Paríži nespravodlivo kritizovali a nezaslúžil si taký spôsob odchodu.

Predtým, ako sa Messi počas tohto leta presťahoval do USA do tímu Inter Miami, odohral spolu s Nemyarom vo Francúzsku dve sezóny. Obaja futbalisti boli spoluhráči aj v rokoch 2013 až 2017, keď pôsobili v španielskej Barcelone. Messi nedávno na tlačovej konferencii povedal, že nechcel odísť z Barcelony a v PSG prežíval ťažké časy.

Tridsaťšesťročný hráč odohral po prestupe do zámoria deväť zápasov a strelil 11 gólov. Tím priviedol k zisku Ligového pohára. Neymar v polovici augusta prestúpil z PSG do Saudskej Arábie do tímu Al-Hilal za približne 90 miliónov eur.