Koniec v Paríži? Mbappe si postavil hlavu a klubu sa to asi nepáči

Paríž - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe oznámil Parížu Saint-Germain, že nevyužije opciu na automatické predĺženie kontraktu o dvanásť mesiacov, keď mu v lete 2024 vyprší súčasná zmluva.

Dvadsaťštyriročný útočník to oznámil vedeniu v pondelok listom, ktorého obsah zverejnil denník L'Equipe. Mbappe si tak otvoril cestu k prestupu už počas tohto leta, keďže o rok by francúzsky šampión riskoval, že odíde ako voľný hráč. PSG tak môže opustiť už druhá hviezda v krátkom čase po tom, čo z tímu odišiel Lionel Messi do Interu Miami.

Mbappe podpísal kontrakt vlani v máji na dva roky s opciou na ďalšiu sezónu. Podľa agentúry AFP mal čas na rozhodnutie do 31. júla 2023. O jeho služby sa najviac zaujíma Real Madrid, ktorý ho chcel získať už vlani, no francúzsky reprezentant sa vtedy rozhodol zotrvať v Parku princov. Podľa francúzskych médií je otázna aj budúcnosť tretieho hviezdneho útočníka PSG Neymara, ktorý má zmluvu do leta 2025.

Mbappe prišiel do Paríža v roku 2017 z Monaca na hosťovanie, ktoré sa o rok neskôr zmenilo na trvalý prestup v hodnote 180 miliónov eur. V drese PSG odohral dokopy 260 zápasov, v ktorých strelil 212 gólov a pridal 98 asistencií. Vo francúzskom drese nastúpil na 68 duelov, dal 38 gólov a vybojoval titul majstra sveta v roku 2018. Vlani v Katare obsadil s reprezentáciou druhé miesto.