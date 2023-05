Nezhody začali po tom ako si Messi naplánoval návštevu Saudskej Arábie (pôsobí ako ambasádor v oblasti turizmu). Lenže, táto návšteva bola v časovom rozpore s tréningovým plánom PSG. Podľa prvotných informácii sa Messi rozhodol odletieť do Saudsej Arábie bez súhlasu manažéra "Parížanov" Christopha Galtiera či športového riaditeľa Luisa Camposa.

No nakoniec táto situácia vyzerá uplne inak, podľa Fabrizia Romana vraj Messi vedel, že má po zápase 2 až 3 dni na vycestovanie do Saudskej Arábie, no PSG v poslednej chvíli zmenilo plán. S týmto plánom evidentne Messi nesúhlasil a aj naďalej pokračoval vo svojom naplánovanom výlete.

PSG reagovalo tým, že sa rozhodlo futbalovú legendu suspendovať. Jeho trest by mal spočívať v zákaze vstupu na tréningy so spoluhráčmi a nemožnosť nastúpenia v ďalších dvoch ligových zápasoch. Keďže, Paríž stále nemá zaistený titul, tak by práve toto suspendovanie mohlo výrazne oslabiť francúzsky veľkoklub.

Dnes sa na sociálnych sieťach objavila informácia, že PSG sa s Messim definitívne rozhodlo ukončiť spoluprácu na konci tohtoročnej sezóny. Podľa dostupných informácii sa Messiho otec Jorge osobne dohodol na odchode jeho syna už pred mesiacom. Často sa špekuluje o Messiho možnom návrate do milovanej Barcelony, no kde "pán futbalista" naozaj skončí zostáva zatiaľ otázne.

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.



Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.



It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E