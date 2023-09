PARÍŽ – Slovenský futbalista Milan Škriniar (28) sa pomaly, ale isto udomácňuje v zostave Parížu Saint-Germain. Francúzsky šampión si navyše nášho reprezentačného kapitána poriadne hýčka. Dôkazom toho je luxusný oblek od svetoznámej značky, ktorý mu Parížania zadovážili na vkusnú reprezentáciu klubu.

Hviezdny slovenský obranca sa pripojil v francúzskemu gigantovi a ligovému šampiónovi z uplynulej sezóny počas leta. Z Interu Miláno, v ktorom strávil šesť sezón prišiel po vypršaní kontraktu zadarmo. Škriniar odohral v aktuálnej sezóne za PSG zatiaľ osem zápasov vo všetkých súťažiach. Kapitán našej reprezentácie sa pomaly začína udomácňovať v tíme Louisa Enriqueho a jeho výkonnostná krivka stúpa.



Ako sám rodák zo Žiaru nad Hronom priznal, hrať s hviezdami svetového formátu ako Mbappé, Kimpempe či Marquinhos je pre neho obrovská česť. Pod Eifellovou vežou sa navyše o nášho futbalistu starajú so všetkým, čo k tomu patrí. Najnovšie sa parížsky klub pochválil novou kolekciou oblekov, ktoré hráči dostali od svetoznámou módnou značkou Dior, s ktorou spolupracujú dlhé roky.



Škriniar a takisto jeho spoluhráči „vyfasovali“ elegantné tmavomodré obleky, s ktorými sa prezentujú pred a po zápasoch, keď vystupujú z klubového autobusu. Posvietili sme si na to, koľko stojí outfit hráča Parížu Saint Germain. Už len cenovka samotného obleku vás odrovná. Do toho topánky či kravata. Skrátka, mužstvo PSG je oblečené draho a najmä štýlovo. Viac sa dozviete TU