Parížskymi fanúšikmi často opovrhovaný, ale i milovaný Neymar môže na konci aktuálnej sezóny opustiť PSG. Hoci jeho kontrakt vyprší až v roku 2025, o jeho služby by mal určite záujem nejeden veľkoklub.

Správy blízke Neymarovi naznačujú, že hviezdny futbalista je pripravený opustiť Paríž Saint-Germain po skončení prebiehajúcej sezóny. Neymar, rovnako ako Messi, by mohol odísť v rámci rozsiahlej prestavby klubového kádra.

Podľa viacerých brazílskych médií je Neymar pripravený začať novú kapitolu svojej kariéry. Hoci sa jeho prestupová hodnota oproti rekordnej sume, ktorú PSG zaplatilo v roku 2017, znížila, pre vedenie "Parížanov" je zásadný jeho vysoký plat. Momentálne Brazílčan zarába v PSG necelých 40 miliónov eur za sezónu. Táto zmluva vyprší v lete 2025.

Kam by mohol zamieriť?

Kluby, ktoré by 31-ročného útočníka podpísali, by pravdepodobne museli súhlasiť s jeho vysokým platom. To okamžite vylučuje viacero klubov. Medzi nimi je aj Brazílčanov bývalý tím Barcelona, keďže sa aktuálne nachádza vo finančných problémoch. Neymar má však k dispozícii viacero možností. Kluby anglickej Premier League ako Chelsea, Manchester United či Newcastle môžu byť pre Neymara ideálnymi miestami, kde by mohol po sezóne skončiť. Tieto kluby majú nielen finančnú podporu, ale každý z nich hľadá tvorcu hry, ktorý by ich hru posunul na vyššiu úroveň.