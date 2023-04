Len máloktorý slovenský futbalista sa môže pochváliť tým, že nastúpil proti Cristianovi Ronaldovi (37). Po utorku je jedným z „vyvolených“ už aj Boris Godál (35). Skúsený obranca, ktorý pred piatimi rokmi doviedol ako kapitán trnavský Spartak k titulu, v exkluzívnom rozhovore prezradil, ako si zápas proti Portugalčanovi užíval.

V utorok ste sa v ligovom stretnutí postavili zoči-voči tímu hviezdneho Ronalda. Ako zápas, ktorý ste prehrali 0:5, hodnotíte?

- Prvý polčas bol z našej strany celkom dobrý, boli sme aktívni, no s výnimkou jednej strely z diaľky sme sa k vážnejšiemu zakončeniu nedostali. Hoci sme krátko pred prestávku inkasovali gól z pokutového kopu, veril som, že so zápasom dokážeme ešte niečo urobiť. Žiaľ, nestalo sa tak, a preto by som druhý polčas radšej ani nehodnotil. Súperovi sme totiž v ňom dovolili dobre si zatrénovať, naša hra sa rozsypala ako domček z karát. Čo sa týka atmosféry, bola vynikajúca, bol plný dom, no skôr som mal pocit, že hráme u súpera, lebo fanúšikovia sa prišli v prvom rade pozrieť na súpera a nie povzbudzovať nás.

Nastúpili ste proti Cristianovi Ronaldovi, čo sa podarí len pár vyvoleným. Bol to z tohto pohľadu pre vás špecifický zápas?

- Pre mňa osobne ani nie, skôr pre moju rodinu, ktorá sa tešila, že ho uvidia naživo. Ja som v hlave iné veci, a síce, aby sme ten zápas zvládli. To sa nám však nepodarilo. Súper bol efektívnejší a Ronaldo len potvrdil, že do čoho momentálne kopne, je z toho gól. V zakončení ukázal svoju extratriedu. Z tohto pohľadu u mňa prevláda sklamanie.

Akú taktiku zvolil proti Ronaldovi tréner Martin Ševela?

- Prízvukoval nám, že mu nemožno dať ani milimeter priestoru, pretože dokáže využiť každú príležitosť. V prvom polčase sa nám ho aj darilo držať nakrátko, skóroval iba z pokutového kopu. V druhom dejstve sme však hru otvorili, tým pádom dostal viac priestoru, pridal ešte jeden gól a jeho spoluhráči ďalšie tri.

Pocítili ste, že je Portugalčan výnimočnejší ako ostatní futbalisti, proti ktorým ste v doterajšej kariére hrali?

- Bolo to badať najmä pri zakončení a výbere miesta. Keď sa súper dostal pred našu šestnástku, bol neustále mimoriadne aktívny, jeho spoluhráči sa ho zakaždým snažili nájsť prihrávkami, lebo vedeli, čoho je schopný, keď v tom priestore dostane loptu. V tomto smere je Ronaldo naozaj geniálny.

Kto z vášho tímu mal to šťastie, že si s ním vymenil dres?

- Priznám sa, že ja osobne som na tieto veci nikdy nebol. Potom to totiž človeku pripadá, akoby sa celý zápas sústredil len na to, ako sa po záverečnom hvizde rozbehne za tým, po koho drese túži. V tíme však máme jedného Portugalčana, pre ktorého to bol z tohto pohľadu špecifický zápas a zdá sa mi, že práve on si vymenil dres so svojim hviezdnym krajanom. Musím si to však ešte overiť, aby som následne mohol spoluhráčovi, ktorému sa naozaj aj podarilo získať Ronaldov dres, zagratulovať aspoň k niečomu.

Ako na vás Cristiano zapôsobil ako človek, keď ste sa stretli napríklad v útrobách štadióna?

- Nemal ako, pretože na našom štadióne nastupuje každý tím z inej strany, takže sme sa stretli až na ihrisku. Na ňom neprehodil ani slovo, čiže ho nemám ani na základe čoho hodnotiť.

O záchranu až do konca

V prípade Godálovho tímu Al-Adalah to v saudskoarabskej Premier League vyzerá na tvrdý boj o záchranu až do samého konca. „Tu sa o záchranu bojovalo už predtým, ako som sem v zime prišiel. Zo súťaže vypadávajú poslední dvaja, my sme momentálne tretí od konca, takže keby sa liga končila dnes, sme zachránení. Ešte však ani zďaleka nie je koniec, takže bude to veru tvrdý boj,“ konštatoval 35-ročný slovenský obranca.