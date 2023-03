BRATISLAVA - Slovan Bratislava v pohárovej Európe končí. Po obrovskej dráme na Tehelnom poli nakoniec nestačil na Bazilej v penaltovom rozstrele.

Osemfinálová odveta sa začala vyvíjať veľmi sľubne. Už v 10. minúte otvoril skóre útočník Malik Abubakari, o sedem minút neskôr zvýšil na rozdiel dvoch gólov Juraj Kucka. "Belasí" kontrolovali hru, no výborný výkon naštrbil v 53. minúte Califiori, ktorý z voleja znížil. Už už to vyzeralo, že úradujúci slovenský majster je vo štvrťfinále, no v nadstavenom čase vyrovnal po chybe brankára Chovana Amdouni. V následnom predĺžení gól nepadol a keď Kucka a Barseghjan zlyhali v rozstrele, z postupu sa tešil Bazilej.

Fanúšikovia okamžite po skončení vyjadrili obrovskú nespokojnosť s výkonom golmana domácich Adriána Chovana. Z fanklubu sa ozývali vulgárne pokriky na adresu 27-ročného strážcu svätyne úradujúceho slovenského majstra. Jeho spoluhráči hneď zakročili. Vybičovanú atmosféru upokojoval kapitán Vladimír Weiss ml. a aj šéf Slovana Ivan Kmotrík ml. VIAC SI POZRITE TU!