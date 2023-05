Šport24.sk Futbal FOTO Uf, to je ale kosť: Žena nášho reprezentanta dráždi mužskú fantáziu z rôznych kútov sveta! Foto: Instagram/zuzkamak

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Nežnejšia polovička nášho futbalového reprezentanta Róberta Maka (32) – Zuzana je síce mamou dvoch detí, no pri pohľade na jej dokonalú figúru by to povedal len málokto. V uplynulých týždňoch ju mohli obdivovať dovolenkári na Bali, v Dubaji ale i protinožci v Austrálii, kde jej drahý pôsobí.