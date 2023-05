V modernom futbale existuje množstvo vecí, za ktoré sa môže jednotlivec do problému. Či už to je samotné porušenie futbalovej životosprávy, alebo nejaký drastický skutok priamo na ihrisku. Spoločne sa pozrieme tie najdlhšie tresty za tieto rôzne priestupky v histórii futbalu.

Futbalisti to nemajú ľahké, neustále kontroly a zdravotné testy. Častokrát sa môže stať, že hráč neprejde zdravotnou prehliadkou alebo sa jej napríklad nezúčastní, z čoho potom vyplývajú tresty, ktoré niekedy môžu byť oveľa razantnejšie ako by ste čakali. Dokonca si takýmto osudom prešiel aj legendárny Pep Guardiola, ktorý bol potrestaný za pozitívny test na zakázanú látku nandrolón. Guardiola dostal ban na 4 mesiace, neskôr sa zistilo, že bol suspendovaný neprávom. Pep si dvakrát musel očistiť svoje meno a to v rokoch 2007 a 2009.