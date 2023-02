Karneval v Brazílii je každý rok obrovská udalosť. Veľkú oslavu si každoročne nenecháva ujsť ani Neymarova (31) sestra Rafaella (26).

Na sebe nemala takmer nič! Krásna sestra brazílskeho futbalistu sa ako každý rok predviedla na karnevale a stálo to za to. Rafaella neustále na seba púta pozornosť. Nie je to iba tým, že jej brat je svetová futbalová superhviezda. Zaujať vie predovšetkým svojimi krivkami. Inak tomu nebolo ani na karnevale, kde sa ukázala len v spodnom prádle a všetkým naokolo doslova vyrazila dych! VIAC SI POZRITE TU!