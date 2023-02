O futbalistoch na vrcholovej úrovni je známe, že ľahko do postele zlákajú nejednu ženu. Miliónové zmluvy a status hviezdy učarujú mnohým dámam a svoje o tom vie aj obranca londýnskej Chelsea Ben Chilwell (26).

Často bojuje so zraneniami či menším herným vyťažením v londýnskom klube. Aj napriek tomu, že Chilwell nie je prvou voľbou na ľavom kraji obrany "The Blues", zmluvu má kráľovskú. Ročne si v severolondýnskom klube príde na rozprávkových 10 miliónov eur.

Okrem futbalu miluje aj zábavu a spoločnosť žien. Reprezentant Anglicka to v posledných rokoch striedal "ako ponožky". Posteľou mu prešla nejedna modelka či sexi influencerka. Mladé dievčatá nevedia odolať luxusu, ktorý sa im pri tak dobre platenom futbalistovi dostane. Prepychové dovolenky či výlety do svetových metropol sú zárukou, že krajný bek dostane, čo chce. V Anglicku ho považujú dokonca za jedného z najšarmantnejších futbalistov a tak nečudo, že mu krásne ženy skáču do postele ako do bazéna.