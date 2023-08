Fanúšikovia, ktorí si kúpili lístky na septembrový zápas našich futbalistov s Portugalskom v kvalifikácii o postup na ME 2024, sa možno Cristiana Ronalda (38) nedočkajú. Štart hviezdneho útočníka v Bratislave je otázny, vo víkendovom zápase jeho Al-Nassr sa zranil a ihrisko opustil so slzami v očiach.

Kapitán portugalskej reprezentácie otočil dvoma gólmi nepriaznivý stav v sobotnom finálovom stretnutí Arabského pohára proti Al-Hilal (2:1 pp) napriek tomu, že jeho tím dohrával zápas od 71. minúty bez vylúčeného hráča.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty dokázal v 74. minúte vyrovnať na 1:1 a zápas dospel do predĺženia. V ňom dával neustále o sebe vedieť, aby v 98. minúte napokon zabezpečil svojmu tímu prvú trofej od januárového príchodu z Manchestru United.

Avšak na okamih zo 112. minúty nebude spomínať v najlepšom. Po súboji s jedným z protihráčov si zranil ľavé koleno a ihrisko opustil na pojazdných nosidlách so slzami v očiach. Rozsah jeho zranenia by mal byť známy v najbližších dňoch. Identické zranenie zažil Ronaldo aj v úvode finálového zápasu majstrovstiev Európy 2016 vo Francúzsku, kde Portugalčania nakoniec získali zlaté medaily, no najväčšia hviezda tímu duel nedohrala.

Správa o zdravotných patáliách hviezdneho kanoniera zarmútila aj tisíce fanúšikov spod Tatier. Drvivá väčšina z tých, ktorí si kúpili lístky na kvalifikačný zápas medzi slovenskou reprezentáciou a Portugalskom, totiž túžila vidieť Ronalda na vlastné oči. Pre mnohých z nich to bol najväčší sen a po víkende je celkom možné, že snom aj naďalej zostane…

Ronaldo je so 123 gólmi historicky najlepší strelec reprezentácie Portugalska, ktorá je po štyroch kolách kvalifikácie na čele tabuľky J-skupiny s plným počtom 12 bodov. Slovensko figuruje na druhom mieste so ziskom 10 bodov, ich vzájomný zápas je na programe v piatok 8. septembra o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.