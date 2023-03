Cristiano Ronaldo čelí šokujúcim obvineniam. Portugalské médiá prišli s informáciou, že legendárny útočník mal pred časom sex s venezuelskou influencerkou Georgilayou.

Incident sa mal odohrať pred rokom 25. marca, keď sa Portugalci pripravovali na MS v Katare. Cristiano si údajne všimol Venezuelčanku, keď sa na hoteli fotila s jeho spoluhráčmi. Následne napísal čiernovláske smsku, aby za ním prišla na izbu.

"Keď som si prečítala správu, myslela som si, že keď tam pôjdem, tak sa len porozprávame, lepšie sa spoznáme, možno sa ešte párkrát odfotíme," napísala na Instagrame známa influencerka. "Nakoniec mu išlo o sex. Súhlasila som, no aj tak som sa cítila využitá. Podľahla som sile a sláve Cristiana Ronalda," dodala.

Ronaldo všetko popiera. Ikonický zakončovateľ cez svoju hovorkyňu odkázal: "Je to hanlivá lož!" Ak by sa nakoniec ukázalo, že sexi Venezuelčanka neklame, Ronaldo by mal doma čo robiť, aby svoje konanie vysvetlil dlhoročnej partnerke Georgine. VIAC SA DOZVIETE TU!