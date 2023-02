PARÍŽ - Argentínčan Lionel Messi sa stal Hráčom roka 2022 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Paríža St. Germain zdolal v ankete ďalších finalistov, Francúzov Karima Benzemu z Realu Madrid a svojho spoluhráča Kyliana Mbappeho.

Tridsaťpäťročný Messi na MS v Katare ako kapitán priviedol Argentínu k finálovému triumfu nad Francúzskom 4:2 po jedenástkovom rozstrele. Tento triumf bol najväčším faktorom pri rozhodovaní, komu cenu udeliť. "Je to pre mňa obrovská pocta stáť tu. Ďakujem spoluhráčom a trénerovi Scalonimu. Bez nich by som tu nemohol byť. Je to ocenenie pre nás všetkých. Vykonali sme skvelú prácu. Nie každému sa podarí byť majstrom sveta. Splnil sa mi sen, v ktorý som dúfal tak dlho. Konečne sa mi to podarilo a bola to tá najkratšia vec, čo sa mi stala," poďakoval sa pri preberaní ceny Messi.

