Ako malý chlapec dúfal, že sa raz stane hviezdou, no bohémsky život si napokon zaistil iným spôsobom. Odchovanec Realu Madrid Sergio Carrallo (29) dal po čase futbalovej kariére zbohom a skončil v náručí o 18 rokov staršej herečky Caroline Stanburyovej, ktorá mu dopriala luxus, o ktorom ani nesníval.

Rodák z Madridu prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami Realu, no veľkolepú kariéru nie a nie nakopnúť.

V januári 2015 sa preto rozhodol ukončiť zmluvu sp španielskym veľkoklubom s skúsiť šťastie na Islande. Ani tam mu to však nevyšlo, a tak zavesil kopačky na klinec a začal si vychutnávať luxusný život vďaka svojej priateľke. Tou bola hviezdna britská herečka Carolina Stanburyová, ktorá už mala tri deti z predchádzajúceho manželstva s tureckým ropným magnátom Cemom Habibom. Ani to však španielskemu fešákovi nebránilo v tom, aby sa s o 18 rokov staršou partnerkou po krátkom čase zosobášil.

Rodina nebola jeho voľbou vôbec spokojná, pričom futbalistov otec sa pokúsil urobiť všetko pre to, aby tomuto vzťahu zabránil. „Ponúkol mi veľa peňazí za to, že sa vzdám Caroliny. Mama pre zmenu plakala, že prečo to robím. Odpovedal som, že ju milujem,“ povedal Sergio Carrallo, ktorý so svojou vyvolenou býva v súčasnosti v Dubaji a užíva si luxusný život. Súkromným lietadlom navštevujú exotické miesta po celom svete a bývalý športovec už na návrat k futbalu ani len nepomyslí.