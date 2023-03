Na futbalových MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku odohrajú celkovo 104 zápasov - o 40 viac ako na MS 2022 v Katare. Na šampionáte sa prvýkrát v histórii predstaví 48 tímov, ktoré rozdelia do dvanástich štvorčlenných skupín.

Prvé dva tímy z každej skupiny a najlepších osem z tretích miest postúpia medzi elitnú 32-ku.

Medzinárodná futbalová federácia schválila nový formát MS v dejisku volebného kongresu FIFA v rwandskej metropole Kigali. Presný dátum otváracieho zápasu ešte nestanovili, no turnaj by mal trvať okolo 40 dní a finále by sa malo uskutočniť v nedeľu 19. júla 2026. Pôvodne sa počítalo s vytvorením šestnástich trojčlenných skupín, z ktorých by dva najlepšie tímy postúpili do vyraďovacej fázy šampionátu. Informovala o tom agentúra AFP.

Po úprave formátu turnaja odohrajú o 24 zápasov viac ako bolo plánované. Majstri sveta absolvujú na ceste za titulom osem duelov. "Úpravu formátu sme schválili jednomyseľne. Revidovaný model znižuje riziko nekalých praktik a tajných dohôd. Pristúpili sme k nemu po dôkladnom prieskume, pri ktorom sme zohľadnili športovú integritu, potreby hráčov i náklady na cestovanie jednotlivých tímov. Chceli sme, aby každý z účastníkov šampionátu odohral minimálne tri zápasy a aby mal medzi nimi dostatočný priestor na odpočinok," uvádza sa vo vyhlásení FIFA.

Strešný orgán svetového futbalu plánuje aj zmenu formátu MS klubov, ktoré by sa od sezóny 2025 mali konať každé štyri roky za účasti 32 tímov. Každý rok by sa však uskutočnil miniturnaj, na ktorom by štartovali víťazi najprestížnejších súťaži v jednotlivých konfederáciách vrátane európskej Ligy majstrov či juhoamerického Pohára osloboditeľov.