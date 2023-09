Futbalisti Slavie Praha sa v základnej G-skupine Európskej ligy stretnú s AS Rím, Šeriffom Tiraspoľ a Servette Ženeva.

Tím, v ktorom pôsobia aj Slováci Ivan Schranz, Michal Tomič a Jakub Hromada, tak narazí aj na rímskych finalistov predchádzajúceho ročníka. Sparta Praha aj s Lukášom Haraslínom a Jakubom Surovčíkom nastúpi v C-skupine proti Glasgowu Rangers, Betisu Sevilla a premožiteľovi bratislavského Slovana Arisu Limassol. Rozhodol o tom piatkový žreb v Monacu.

Sparta Praha sa v skupinovej fáze európskych súťaží predstaví opäť po roku, v minulej sezóne vypadla už v 2. predkole s nórskym Vikingom Stavanger. Slavia hrala v minulom ročníku v EKL, no obsadila v základnej skupine až 3. miesto za Sivassporom a CFR Kluž a nepostúpila do vyraďovacej časti.

Medzi hlavných kandidátov na zisk trofeje budú patriť predovšetkým anglické kluby, FC Liverpool čaká v E-skupine LASK Linz, Union St. Gilloise a FC Toulouse. West Ham United bude hrať v A-skupine s Olympiakosom Pireus, Freiburgom a srbským tímom TSK Bačka Topola.

Európsku ligu čaká tretí a posledný ročník vo formáte s 32 mužstvami v ôsmich štvorčlenných skupinách. Víťaz postúpi priamo do osemfinále, druhý tím tabuľky čaká účasť v play off o postup do osemfinále a mužstvá na 3. mieste sa presunú do Európskej konferenčnej ligy. Finále sa bude hrať 22. mája v Dubline.