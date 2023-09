Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v A-skupine Európskej konferenčnej ligy stretnú s OSC Lille, NK Olimpija Ľubľana a KÍ Klaksvík. Druhý slovenský zástupca FC Spartak Trnava si v H-skupine zmeria sily s Fenerbahce Istanbul, Ludogorcom Razgrad a FC Nordsjaelland.

Prvýkrát v histórii sa do skupinovej fázy európskeho pohára prebojovali dva slovenské kluby. Slovan sa do EKL presunul po tom, ako v play off Európskej ligy nestačil na cyperský Aris Limassol (2:1 d, 2:6 v). Trnavský Spartak uspel v troch predkolách EKL. Po vyradení FK Auda z Lotyšska a Lechu Poznaň prešiel v play off cez Dnipro-1 po výsledkoch 1:1 (d) a 2:1 pp (v). Na základe koeficientu figuroval Slovan v druhom koši, Spartak v treťom. Ich vzájomná konfrontácia však nehrozila, keďže platí pravidlo, že kluby z jednej krajiny sa nemohli ocitnúť v jednej skupine.

Slovan sa, okrem iných, stretne v skupine s Klaksvíkom z Faerských ostrovov, s ktorým pred tromi rokmi prehrala kontumačne v predkole Ligy majstrov. Trnava zase odohrá dva zápasy proti Fenerbahce Istanbul, kde strávil tri roky bývalý hráč Spartaka Martin Škrtel.

Okrem slovenského šampióna boli v druhom koši PAOK Solún, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzeň, Aston Villa, Ludogorec Razgrad, ACF Fiorentina a FK Bodö/Glimt. V treťom "trnavskom" figurovali okrem víťaza Slovenského pohára aj KRC Genk, Zorja Luhansk, FC Astana, Besiktas Istanbul, HJK Helsinki, Legia Varšava a NK Olimpija Ľubľana.

Slovan bude súčasťou skupinovej fázy EKL tretíkrát v klubovej histórii. Vlani dokázali "belasí" postúpiť do osemfinále, v ktorom bol nad ich sily FC Bazilej. Trnava sa v EKL predstaví premiérovo. V sezóne 2018/2019 sa jej darilo Európskej lige, v D-skupine nazbierala sedem bodov.

Ťažkých súperov dostala Viktoria Plzeň. Český tím, v ktorého kádri figuruje dvojica slovenských legionárov Marián Tvrdoň - Erik Jirka, čakajú zápasy s Dinamom Záhreb, FC Astana a FC Ballkani. Stredopoliar Patrik Hrošovský bude v drese s KRC Genk bojovať o postup v F-skupine proti Ferencvárosu Budapešť, ACF Fiorentina a KRC Genk. Na súpiske Lille, ktorý bude súper Slovana v "áčku", je brankár Adam Jakubech.

Prvé kolo skupinovej fázy EKL je na programe 21. septembra, záverečné šieste 14. decembra. Do osemfinále postúpia priamo víťazi ôsmich skupín, tímy z druhých miest odohrajú baráž o osemfinále proti tretím tímom zo skupín Európskej ligy. Finále EKL sa uskutoční v stredu 29. mája na Štadióne Agia Sophia v Aténach. Titul v minulom ročníku získal West Ham United, ktorý v tejto sezóne účinkuje v skupinovej fáze EL.