Tréner Slovana Vladimír Weiss ťažko trávil štvrtkovú prehru na pôde Arisu Limassol. Jeho zverenci prehrali v odvete play off o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy 2:6 a skúsený kormidelník si nepamätá, že by niekedy podobný debakel utrpel na takejto úrovni.

Slovan vstúpil do zápasu dobre, ale domáci postupne prebrali iniciatívu a v 21. a v 24. dali dva góly. Potom síce David Strelec znížil, no v závere prvého polčasu "belasí" opäť inkasovali. Po prestávke domáci zrežírovali svoj part ešte dominantnejšie. "Arisu gratulujem, boli lepší, najmä dnes. My sme herne aj výsledkovo sklamali. Boli sme pripravení presne na to, čo sa stalo. Na rýchle útoky za obranu. Nezvládli sme to pohybom, beriem to na seba, nebudem tento výsledok riešiť s hráčmi," povedal tréner po zápase.

Dodal, že o všetkom rozhodol gól v nadstavenom čase prvého polčasu: "Za stavu 1:2 to bol normálny zápas, dostali sme však tretí gól. Chcel som striedať cez polčas, ale rozhodol som sa inak, veril som, že to zvrátime. Ale dostali sme naivný štvrtý gól a bolo po zápase. Potom sa to už len dohrávalo, my sme boli totálne rozobratí. Bol to zlý zápas aj z mojej strany aj zo strany hráčov."

Weiss upozorňoval na silu Arisu už po domácom dueli, uviedol vtedy, že doma budú Cyperčania ešte silnejší a budú si vytvárať šance. To sa potvrdilo. "Kvalita súpera ma neprekvapila, ale my sme nemali pohyb a zle sme bránili. Museli sme behať viac bez lopty, tam sme robili pozičné chyby. Upozorňoval som hráčov aj na to, že nebudeme mať podporu fanúšikov. Nezvládli sme to a preto sme prehrali."

Slovan teraz čaká účasť v skupine Európskej konferenčnej ligy, na debakel musí rýchlo zabudnúť. Musí sústrediť aj na domácu súťaž a Slovenský pohár. "Musím sa z toho vyspať. Tréner je vždy zodpovedný za výsledky mužstva, rozoberiem si, čo ďalej. Budem mať rozhovor aj s majiteľom klubu. Môj pohľad na niektoré veci je možno iný ako pohľad niektorých iných ľudí, ale tak to býva. Zápas je vždy o chybách, treba z toho urobiť rozumný záver. Slovan pôjde ďalej, či už budem ja tréner, alebo či tam budú, alebo nebudú niektorí hráči. Nepamätám si, že by som niekedy prehral takto vysoko na tejto úrovni. Nepodali sme výkon, ktorý vieme podať. Dnes je futbal o dynamike a rýchlosti a tú sme nemali. Veď 37-ročný Kankava ako jediný stíhal pohybom. Všetci vieme hrať lepšie," uzavrel Weiss.