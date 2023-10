Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú po dvoch dueloch Európskej konferenčnej ligy na čele A-skupiny. Hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st. uviedol, že jeho mužstvo splnilo pri víťazstve nad NK Olimpija Ľubľana (1:0) do bodky všetky taktické pokyny. Tri body zo slovinskej pôdy vníma 59-ročný kouč ako "zlaté". Špecifický duel odohral na štadióne Stožice obranca Slovana Kenan Bajrič, ktorý futbalovo vyrastal práve v miestnom klube.

"Výborný zápas z našej strany. Mali sme hru pod kontrolou, vypracovali sme si veľa šancí. Domáci hrali dobre, ale my sme boli nebezpeční v kontrách. Nie je ľahké vyhrávať v pohároch vonku. Mužstvo podalo obetavý výkon a do bodky sme splnili všetko, čo sme si povedali. Sú to zlaté tri body," uviedol Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii.

Slovan vyrukoval do stretnutia s rozostavením 3-4-3 a už v prvom dejstve sa to osvedčilo. Hrozil najmä z pravej strany Cesar Blackman, ktorý predviedol dva prieniky do šestnástky, z čoho pramenili šance. Domáci síce mali prevahu v držaní lopty, no vyloženú príležitosť si nevypracovali. Naopak, po necelej polhodine si nepostrážili nábeh Aleksandra Čavriča, ktorý zúročil svoju rýchlosť, urobil kľučku na brankára Matevža Vidovšeka a ten ho v pokutovom území zrazil na zem. Podľa očakávaní si loptu na biely bod postavil kapitán Vladimír Weiss ml., no slovinský brankár zaváhanie odčinil a penaltu 33-ročného krídelníka zneškodnil.

Aj do druhého dejstva vstúpil lepšie slovenský šampión. Šanca Weissa ml. krátko po zmene strán ešte zostala nepremenená, no v 55. minúte dostali "belasí" šancu na penaltový reparát. Cez Vidovšeka tentokrát prepadol Barseghjan a grécky arbiter Sidiropulos ukázal druhýkrát v stretnutí na biely bod. Pred druhým pokutovým kopom prebehla medzi Weissom st. a Bajričom komunikácia o tom, aby jedenástku zahrával Čavrič. Kormidelník "belasých" priznal, že už nemal síl, aby dokričal až na miesto exekúcie: "Myslel som si, že Vlado pôjde aj na druhú, pretože on má v takýchto situáciách veľa sebavedomia. Uznali sme však, že takto to bude lepšie. ´Čavro´ to perfektne premenil. Vlado kopal 21 alebo 22 penált a zahodil štvrtú. Treba si to prebrať, no samozrejme, sa tým život nekončí. Mrzelo to jeho i mňa. Mužstvo ho cez polčas podržalo a povzbudilo."

Čavrič dokazuje, že aj napriek diskusiám o letnom prestupe si dokázal udržať koncentráciu a pomáha mužstvu v dôležitých momentoch. "Je extrémne rýchly a pre nás dôležitý. Ako vždy hovorím, je to dobrý chlapec, čistý človek. V tomto smere klobúk dolu pred ním. Urobil penaltu, premenil penaltu, bol nebezpečný. Takto má vyzerať útočník," povedal o 29-ročnom srbskom zakončovateľovi Weiss st.

Čavrič premeneným pokutovým kopom rozhodol zápas v Ľubľane. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Slovanisti sa po góle postupne stiahli do defenzívnejšieho tvaru a precízne vykrývali dôležité priestory počas územnej prevahy úradujúceho slovinského majstra. Pevnou súčasťou obrany Slovana bol Kenan Bajrič, ktorý nastúpil v známom prostredí, keďže na Tehelné pole prestúpil v sezóne 2017/18 práve z Olimpije. "Som veľmi rád, že sme zvíťazili. Aj pre mňa to bol špeciálny duel. Dobre sme sa pripravili a tri body sú dôležité. Vedeli sme ako bude Ľubľana hrať, my sme hrali v trochu inej formácii, čím sme ich trochu prekvapili. Mali sme veľa šanci, hrali sme dobre, nepoložila nás prvá nepremenená penalta. To, že máme šesť bodov je perfektné. Bola tu moja rodina, priatelia a bol to pre mňa veľký zápas," povedal slovinský obranca.

Slovan je po dvoch dueloch na čele o dva body pred najväčším favoritom A-skupiny – OSC Lille. Práve francúzsky klub bude najbližším súperom slovenského zástupcu. Majster Ligue 1 zo sezóny 2020/21 vo štvrtok iba remizoval na ihrisku tímu z Faerských ostrovov Klaksvíku. "Vieme, že nás ešte čaká ťažký zápas v Klaksvíku, je to veľmi dobrý súper. Dôležité budú najmä dve domáce stretnutia. Musíme byť koncentrovaní ako dnes a verím, že bude náročné nás zdolať. Mám veľmi dobrý pocit z tohto tímu," dodal rakúsky obranca Kevin Wimmer.