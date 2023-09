Vyjdú zo šatne a o chvíľu je po zápase. Stalo sa nám to v Poznani aj v lige, pripomína Takáč

Brankár Trnavy Dominik Takáč si musel vo štvrtok v Razgrade vypiť kalich horkosti až do dna, keď ťahal loptu zo siete štyrikrát. Spartak podľahol Ludogorcu v 1. kole H-skupiny Európskej konferenčnej ligy 0:4.

"Prvý polčas nám vychádzal, snažili sme sa brániť a hroziť po štandardkách, či brejkoch. Nestalo sa nám však po prvýkrát, že sme vyšli na druhý polčas a o päť-desať minút bolo po zápase. Podobná vec sa nám stala aj v Poznani a aj v niektorých zápasoch v lige," pripomenul brankár "červeno-čiernych."

Razgrad rozhodol duel štyrmi presnými zásahmi v druhom polčase, dva dal v priebehu piatich minút po zmene strán. "Musíme si na to dať väčší pozor. Snažili sme sa s výsledkom niečo urobiť, možno sme i trochu ožili za stavu 0:2, ale prišiel tretí gól. Súper nás potrestal takmer z každej situácie," povzdychol si Takáč.

Tri góly bulharského šampióna padli po strelách spoza šestnástky. Ivan Jordanov a Jakub Piotrowski zamierili presne k žrdi, ďalší pokus poľského stredopoliara Takáč vyrazil, no Rwan Seco loptu zblízka dorazil do siete. "Každý gól ma mrzí rovnako. Vždy sa dá niečo urobiť. Všetky strely z diaľky sa opreli okolo obrancov. Neviem, či to tak hráči súpera chceli, ledva som ich pokusy videl. Pred druhým gólom prišla taká polostrela, išiel som po nej, ale dobiehajúci hráč tam pichol nohu. Sme v Európe. Už vieme, že na ďalšie zápasy sa musíme lepšie nachystať," prízvukoval Takáč.