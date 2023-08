Šport24.sk Futbal Európska liga VIDEO Jediný šťastný Slovák v Limassole! Szöke: Keby nedám gól, tak ma tréner... ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Limassol - Aspoň jeden Slovák má dôvod na radosť! Stredopoliar domáceho tímu Július Szöke oslavuje postupe so svojimi spoluhráčmi a svoj skvelý výkon okorenil aj čerešničkou na torte a to v podobe presného zásahu do siete Slovana Bratislava.