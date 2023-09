Bratislava - Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy víťazstvom 2:1 nad faerským majstrom KÍ Klaksvík. Víťazný gól strelil v 74. minúte Aleksandar Čavrič a jeho tím tak figuruje v tabuľke A-skupiny na druhom mieste za OSC Lille.

Slovan kontroloval hru celý prvý polčas, no v koncovke sa nepresadil. Z prvej strely do priestoru bránky naopak otvorili skóre hostia vďaka Denimu Pavlovičovi v 49. minúte. Už o päť minút neskôr vyrovnal kapitán Vladimír Weiss, ktorý bol v základe prvýkrát od začiatku augusta. O triumfe potom rozhodol Čavrič po centri od Tigrana Barseghjana.

Do zápasu vstúpili lepšie domáci, loptu držali na kopačkách a ofenzívnu akciu sa snažili kombinačne. Iniciátorom bol spočiatku kapitán Weiss, o chvíľu to Slovan skúšal aj po krídlach. Tak sa dostal do nádejnej pozície Strelec, ktorý mal po spätnej prihrávke od Čavriča poloodkrytú bránu. Jeho pokus však stopér Forren zblokoval na rohový kop. "Belasí" strážili mierne pokusy hostí o brejk aj s pomocou brankára Borjana a sami sa ďalej snažili kombinovať. Výstavnú prihrávku za obranu dostal Blackman, no brankár Johansson vybehol a šancu zneškodnil. Klaksvík začal napádať o niečo aktívnejšie, no hru kontroloval naďalej jeho súper. Ďalšia šanca domácich prišla po Blackmanovom centri do pokutového územia, ktorý poslal hlavou tesne nad brvno Čavrič. Srbskému kanonierovi poslal o niekoľko minút spätnú prihrávku z kraja malého vápna Tolič, strelecký pokus však zablokovala obrana hostí. Po polhodine stretnutia sa hralo aj na polovici Slovana, no hostia si výraznejšiu šancu nevypracovali.

Slovan sa pokúsil po prestávke o rýchly gól, no Čavrič poslal Blackmanov center opäť privysoko. Z prvej strely na bránu naopak ťažili hostia, z rohového kopu poslal loptu prudko k vzdialenejšej žrdi Frederiksberg a z bezprostrednej blízkosti skóroval Pavlovič. Hostia však viedli len päť minút - ofenzívnu akciu Slovana začal Čavrič, ktorý našiel priamo pred bránou Weissa a kapitán tímu z prvej vyrovnal skóre. Po hodine hry poslal nádejnú prudkú strelu spoza šestnástky domáci Tolič a o dve minúty neskôr mohol skórovať z brejku. Do úniku ho poslal Strelec, no Chorvát ťahal za kratší koniec vo fyzickom súboji. Vtedy pristúpil tréner Weiss k striedaniu a ofenzívnu trojicu oživil o Barseghjana. Ten poslal po ôsmich minútach na ihrisku ďalekonosný center k vzdialenejšej žrdi, Petersen si nepokryl Čavriča a ten poslal svoj tím do vedenia hlavičkou. Gól platil aj po prešetrení systémom VAR pre možný ofsajd. Na opačnej strane sa dostal do obrovskej šance práve Petersen, z hranice malého vápna zakončil z prvej, no Borjan vytiahol elitný zákrok. V úplnom závere mu však lopta vypadla ďaleko od bránky a hostia mali veľkú šancu vyrovnať. Obrana však zastúpila Borjana a Klaksvík nevyťažil nič ani z následného rohového kopu.