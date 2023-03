Manchester 10. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United sú jednou nohou vo štvrťfinále Európskej ligy. V prvom osemfinálovom dueli zdolali doma Betis Sevilla presvedčivo 4:1 a aspoň čiastočne si napravili reputáciu po zahanbujúcom víkendovom debakli 0:7 v ligovom šlágri na ihrisku FC Liverpool.

Tréner Erik ten Hag postavil proti Betisu rovnakú základnú zostavu ako v Liverpoole, zo strany jeho zverencov bol však výkon diametrálne odlišný. Hráči využili šancu na reparát, čo kvitovali aj fanúšikovia a po zápase skandovali najmä meno Bruna Fernandesa. Ten bol po zlyhaní na Anfielde terčom ostrej kritiky, no vo štvrtok jeden gól dal a pri ďalších dvoch zohral významnú úlohu. "Myslím si, že to bol najlepší muž na ihrisku. Hral fantasticky. Ukázalo sa, akú silnú má osobnosť," povedal holandský kormidelník na adresu kapitána.

"Videli ste, ako mužstvo dokázalo zareagovať na facku z predchádzajúceho zápasu. A nebolo to prvýkrát v tejto sezóne. Päť alebo šesťkrát sme už ukázali, že sa vieme resetovať a vrátiť sa späť. Tento tím má charakter, takže z mojej strany mu patrí veľká poklona," pochválil Ten Hag výkon domácich.

United sa ujali vedenia už v 6. minúte, keď sa presadil Marcus Rashford. Hostia síce do prestávky vyrovnali, no po zmene strán rozhodli o jednoznačnom triumfe gólmi Antony, Fernandes a Wout Weghorst. "Červení diabli" tak pôjdu do odvety s pohodlným náskokom. "Už v polčase sme mohli viesť 3:0, ale bolo to 1:1. Urobili sme jedinú chybu a súper ju hneď potrestal. V druhom polčase to už bol z našej strany dominantný výkon. Hrali sme dobre," zhodnotil tréner manchesterského klubu.

Ďalší anglický zástupca v súťaži Arsenal remizoval na ihrisku Sportingu Lisabon 2:2. Líder Premier League na portugalskej pôde viedol, no domáci skóre otočili a o triumf ich pripravil vlastný gól Japonca Hidemasu Moritu po hodine hry. "Príliš ľahko sme strácali loptu na vlastnej polovici a súperovi sme toho ponúkli veľmi veľa. Pozitívne však je, že sme vonku dvakrát inkasovali a napriek tomu sme neprehrali. Pred odvetou to nie je zlý rezultát," vyhlásil Mikel Arteta, tréner Arsenalu.

Rolu favorita v prvých osemfinálových súbojoch potvrdili doma Bayer Leverkusen v súboji s Ferencvárosom (2:0), Juventus Turín proti Freiburgu vďaka zásahu Angela di Mariu (1:0) i šesťnásobný víťaz súťaže FC Sevilla v dueli s Fenerbahce (2:0). AS Rím vyhral na domácom Olympijskom štadióne nad San Sebastianom 2:0. Feyenoord Rotterdam v zostave so slovenským obrancom Davidom Hanckom remizoval vo Varšave so Šachtarom Doneck 1:1. Odvety sú na programe na budúci štvrtok 16. marca. Žreb štvrťfinále sa uskutoční o deň neskôr.