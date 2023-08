TRNAVA - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v domácej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy nad favorizovaným Lechom Poznaň 3:1 a postúpili do play off. Hrdinom domácich sa stal obranca Lukáš Štetina (32), ktorý postupový gól strelil exportne nožničkami. Fanúšikovia ho okamžite začali porovnávať s Cristianom Ronaldom (38) a Zlatanom Ibrahimovičom (41).

Spartaku Trnava sa podarilo vyradiť veľkého favorita dvojzápasu 3. predkola Konferenčnej ligy UEFA, ale aj štvrťfinalistu tejto súťaže z predošlého ročníka. Spartak na domácom trávniku v odvete dokázal zmazať manko z prvého duelu, ktorý prehral na pôde poľského tímu 1:2. O to viac chutí hráčom slovenského klubu postup do ďalšej fázy cez poľský Lech Poznaň.



Veľkým hrdinom „bílych andelov“ sa stal 74. minúte obranca Lukáš Štetina, ktorý zakončil centrovanú loptu dokonalými nožničkami a poslal svoj tím do vedenia 3:1. Za takéto exportné zakončenie s gólovou príchuťou by sa nehanbili ani útočné ikony Cristiano Ronaldo či Zlatan Ibrahimovič. Práve s nimi a ich gólmi s takýmto akrobatickým zakončením začali fanúšikovia na sociálnych sieťach okamžite slovenského stopéra porovnávať. „Vnímam to tak, že ide o moment, ktorý je samozrejme výnimočný pre každého hráča, ktorý strelí takýto gól. Porovnávať sa však s hráčmi, ako sú Ronaldo a Ibrahimovič nemá zmysel. Nikdy to ani nebudem robiť. Pre mňa osobne je podstatné, že sme postúpili a pokúsime postúpiť do skupiny,“ povedal skromne pre Šport24.sk Lukáš Štetina.



Ten sa však aj od svojich najbližších dočkal prirovnania s portugalskou superhviezdou. „Priznám sa, že po zápase došlo od mojich kamarátov a známych na rôzne podpichovačky. Niektorí mi napísali aj, že čau Ronaldo, gratulujem ku gólu. Príde mi to ale veľmi úsmevné, lebo prirovnávať mňa ku Ronaldovi je scifi. Beriem to preto celé s úsmevom a nadnesene. Každopádne gól, ktorý som strelil som videl už asi stokrát a stále sa na to veľmi dobre pozerá,“ pokračoval s úsmevom na perách 32-ročný skúsený futbalista.



Hrdinu Spartaka Trnava, ktorý dal gól v oboch zápasoch s Lechom Poznaň sme opýtali, ako sa mu po senzačnom postupe a úchvatnom góle zaspávalo. „Včerajší zápas bol popravde veľmi náročný, takže som si ľahol do postele poriadne vyčerpaný. Zaspávalo sa mi ale príjemne, pretože sme postúpili a mal som z toho skvelý pocit. Po postupe alebo výhre sa vždy spí najlepšie,“ dodal nadšene Lukáš Štetina.