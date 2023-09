Futbalisti Spartaka Trnava nepatria k favoritom na postup z H-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) a zápasy si chceli predovšetkým užiť. Druhý polčas na ihrisku Razgradu v štvrtkovom zápase 1. kola im však zážitok pokazil. Po bezgólovom prvom polčase bulharský majster rozvlnil sieť štyrikrát, pričom víťaz Slovenského pohára sa presadiť nedokázal.

V prvej štyridsaťpäťminútovke sa nezdalo, že diváci uvidia v zápase štyri góly. "Systém v prvom polčase fungoval a nemyslím si, že súper niečo v druhom zmenil. Prízvukoval som cez prestávku, že by sme mali mať loptu častejšie na kopačkách a chlapci to aj sami chceli. Mali sme tam však menšie straty, súper okamžite vedel zakončiť spoza šestnástky a všetko mu spadlo do siete. Inkasovali sme v podstate trikrát z diaľky," povzdychol si po zápase tréner Spartaka Michal Gašparík.

Presnou strelou spoza šestnástky otvoril skóre hneď po zmene strán Ivan Jordanov, podobným spôsobom sa presadil aj v 63. min na 3:0 Jakub Piotrowski. Ten istý hráč vypálil aj v úplne poslednej akcii zápasu, brankár Dominik Takáč dokázal loptu vyraziť iba pred seba a Rwan Seco ju nemal problémy doraziť do siete. Iba Piotrowského gól na 2:0 v 50. min padol po prihrávke pred bránu od Tisseru.

"Či za niektorý z gólov mohol brankár v tejto chvíli nevieme. Pozrieme si to a zanalyzujeme. Určite mu však nepomohlo ani mužstvo. Viackrát hráči nepristúpili k súperovi. Stratili sme loptu, bol z toho aut a Piotrowskému stačili dva dotyky a pálil na bránu," bránil svojho brankára kouč Trnavy.

"Červeno-čierni" chceli k duelom v Európe pristúpiť bezstarostne, no súboj v Razgrade im dal dôvod na premýšľanie. "Vraveli sme si síce, že si ideme zápasy užiť, no to sa nedá, ak neprídu výsledky. Je veľký rozdiel prehrať 0:2, 0:3, alebo 0:4. Dá sa akceptovať, ak sa súper presadí kvalitou, keď vám odchádzajú sily. Lenže my sme inkasovali ihneď po prestávke a za 15 min bolo 0:3. Dostali sme gól aj v poslednej sekunde a vyzerá to ešte horšie. Preto som aj povedal, že to je krutá prehra. Nič nenasvedčovalo tomu, že sa zápas skončí takto," zakončil Gašparík.