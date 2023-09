LIMASSOL - Futbalisti Slovana Bratislava šokujúco vybuchli v odvetnom zápase play-off Európskej ligy proti Arisu Limassol a s cyperským majstrom dostali šokujúci debakel 6:2. Po zahanbujúcom výprasku boli znechutení nielen hráči „belasých“, ale najmä tréner Vladimír Weiss starší. Boli sme pri tom, keď Slovanisti pricestovali do Bratislavy a vieme, čo sa dialo na letisku.

večer tak mali sľubnú šancu na to, aby vybojovali postup do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej klubovej súťaže. To sa však nestalo a na Cypruse si spôsobili obrovskú hanbu. V odvetnom súboji na pôde Arisu Limassol totiž nečakane vybuchli a od súpera vyfasovali debakel 6:2. Po prvom polčase vyhrávali domáci 3:1.



Takýto priebeh by pred samotným výkopom nikto netipoval. Zverenci trénera Weissa, rovnako ako jeho realizačný tím boli po záverečnom hvizde zdrvení a na viacerých hráčoch bola badať veľká frustrácia, až znechutenie. Pochmúrna nálada bola v tíme nášho ligového majstra pochopiteľne aj pri dnešnom návrate „belasých“ na Slovensko. Boli sme pri tom a vieme, v akom stave prišla enkláva Slovana Bratislava domov. Taktiež to, čo sa dialo na letisku. Viac sa dozviete v galérii