BRATISLAVA – Slovensko sa môže pýšiť tým, že prvýkrát v histórii bude mať v skupinovej fáze Konferenčnej ligy dvoch zástupcov. Okrem prestíže majú futbalisti Slovana Bratislava a Spartaka Trnava ohromnú radosť z miliónov eur, ktoré už teraz zarobili svojim klubom.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa nezvládli odvetný zápas play-off Európskej ligy a od cyperského Arisu Limassol vyfasovali debakel 6:2. Aj napriek tomu si Slovan Bratislava zahrá pohárovú jeseň, pretože sa prebojoval do skupinovej fáze Konferenčnej ligy. To platí aj pre Spartak Trnava, ktorý sa dostal do skupiny cez ukrajinské Dnipro. Prvýkrát v histórii tak máme dvoch zástupcov v skupinovej fáze jednej z európskych pohárových súťaží.



Pre hráčov Slovana a Trnavy ide o veľkú prestíž, pretože sa budú konfrontovať so silnými súpermi a duely budú divácky atraktívne. Navyše, veľkú radosť z účinkovania v skupinovej fáze Konferenčnej ligy musí mať obrovskú radosť vedenie oboch našich klubov. Za prienik do skupiny a predkolá dostali naše kluby od UEFY už teraz obrovský balík peňazí.